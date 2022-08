Ultime ore Mega Sconti Mediaworld: i migliori smart TV 4K da non perdere

Salvo altre proroghe, il volantino Mega Sconti di agosto disponibile da Mediaworld sta per giungere alla sua conclusione, fissata alle 23:59 del 17 agosto 2022. Per questa ragione, di seguito vi proponiamo i migliori smart TV 4K in offerta con le loro rispettive specifiche tecniche.

Procedendo in ordine di prezzo troviamo, innanzitutto, il modello Hisense 58A7140F venduto a 328,30 Euro al posto di 469 Euro. Si tratta di un televisore con schermo Ultra HD 4K da 58 pollici di diagonale, con refresh rate di 60Hz e supporto alle tecnologie video HLG e HDR10+, oltre al decoder Dolby Digital lato audio. Il sistema operativo è la piattaforma proprietaria VIDAA U4.0 e, come per tutti gli smart TV che troverete di seguito, include nella scocca il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre di ultima generazione.

In alternativa potete acquistare il modello Samsung UE43AU9070UXZT appartenente alla gamma Crystal UHD a 427 Euro, quando normalmente costa 669 Euro. Il TV in questione ha un pannello 4K da 43”, supporta le tecnologie video HLG e HDR, ha la codifica Dolby Digital Plus lato audio e il sistema operativo proprietario Tizen. Restando nello stesso marchio, Mediaworld propone il TV Samsung QE50Q60AAUXZT della serie QLED 2021 a 494,45 Euro anziché 899 Euro, questa volta con una diagonale pari a 50 pollici; grazie alla tecnologia Quantum HDR, poi, migliora ulteriormente la qualità video con immagini più vivaci e neri più profondi.

Infine, il TV LG 43NANO796PC della linea NanoCell 2021 scende da 499 Euro a 312 Euro, per un calo del 37%. Qui abbiamo un pannello Ultra HD 4K da 43 pollici con supporto a HDR e anche ALLM per il gaming, mentre il sistema operativo è la piattaforma WebOS 6.0.

Nel mentre, su Amazon potete trovare un TV Sony OLED 2022 al prezzo più basso di sempre.