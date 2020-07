Ultime ore dei Mega Sconti Mediaworld: le offerte imperdibili da non lasciarsi sfuggire

Scadranno alle 23:59 di oggi, domenica 5 Luglio, i "Mega Sconti" di Mediaworld, e facciamo il punto sulle offerte da non lasciarsi sfuggire, in vista del lancio del nuovo volantino in programma domani 6 Luglio.

Tra i laptop continuiamo a segnalare la promozione sul Lenovo Ideapad 3 con processore AMD Ryzen 5-3500U, 8 gigabyte di RAM, SSD da 512 gigabyte e display da 15,6 pollici, che può essere acquistato a 499,80 Euro, in calo rispetto ai 588 Euro di listino. Interessante anche la promozione sull'SSD interno 660P da 512 gigbyte con interfaccia M.2, a 95,99 Euro, rispetto ai 119,99 Euro precedenti.

Per quanto riguarda la telefonia, l'iPhone 11 da 128 gigabyte può essere acquistato a 799 Euro, mentre l'Amazfit Verge nella colorazione white passa a 127,99 Euro, dai 159,99 Euro di listino. Interessante anche lo sconto sul Samsung Galaxy A20e black, che è disponibile a 127,49 Euro, rispetto ai 169,99 Euro precedenti.

Interessanti anche le offerte proposte sui TV ed in generale nel comparto audio video ed home cinema. Qui troviamo la soundbar Yamaha YAS209BL a 279,99 Euro, 70 Euro in meno dai 349 Euro precedenti. La smart tv Samsung UE55RU8000UXZT da 55 pollici invece passa a 486,85 Euro, mentre il QLED QE55Q60TAUXZT da 55 pollici è disponibile ad 899 Euro.