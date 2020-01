Ultime ore dei Mega Sconti Mediaworld: le offerte da non lasciarsi sfuggire

Scadranno alle 23:59 di domani, 8 Gennaio 2020, i Mega Sconti di Mediaworld ed in attesa di scoprire il nuovo volantino vediamo quali sono le offerte da non lasciarsi assolutamente sfuggire in questo inizio d'anno. Come sempre, le promozioni sono attive sia nei negozi fisici che online, e su alcuni prodotti è garantita anche la consegna gratuita.

Nella fascia del 40% troviamo la mirrorless Olympus E-M10 Mark II con obiettivo 14-42 a 443,40 Euro rispetto ai 719 Euro di listino, mentre il router Netgear XR300-100PES passa a 113,99 Euro, per un risparmio di circa 83 Euro se si confronta al prezzo imposto dal produttore. Nella stessa categoria troviamo anche la Surface Pro 4 docking station a 95,99 Euro.

Scendendo agli sconti al 30%, invece, il Samsung UE50RU7170UXZT da 50 pollici può essere acquistato a 349,30 Euro, ma continuiamo a segnalare anche l'offerta sul TV Sony KD55XF9005 a 999 Euro, rispetto ai 1139 Euro precedenti.

Tra i tablet continua ad essere disponibile a 962,10 Euro l'iPad Pro da 11 pollici WiFi + Cellular con 64 gigabyte di memoria interna dello scorso anno, mentre il Galaxy Tab S4 LTE passa al prezzo di 503,10 Euro.

Per coloro che itnendono approfittare del volantino per un acquistare un nuovo smartphone, iPhone Xr da 128GB è disponibile a 709 Euro, mentre il Galaxy Note 10 passa a 728,10 Euro, ed il Galaxy S10 da 512GB può essere acquistato a 703,20 Euro.