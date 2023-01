Ultime ore Mobile Mania da Mediaworld: Xiaomi 11T Pro a quasi metà prezzo

Il volantino Mobile Mania di Mediaworld sta per salutare la catena di distribuzione per lasciare spazio ad altre iniziative promozionali. Data la conclusione fissata alle 23:59 di oggi, 12 gennaio 2023, vediamo una delle offerte più interessanti: Xiaomi 11T Pro 5G a 300 euro in meno rispetto al listino, praticamente a metà prezzo.

Vediamo anzitutto le specifiche tecniche di questo smartphone di fascia medio-alta: Xiaomi 11T Pro si presenta con il chipset Qualcomm Snapdragon 888 5G di casa Qualcomm, accompagnato da una batteria da 5.00 mAh con ricarica a 120W e, in questa specifica versione, da 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna. Il display è un AMOLED FHD+ da 6,67 pollici, con frequenza di aggiornamento massima di 120Hz e supporto a HDR10+ e Dolby Vision. Infine, il comparto fotocamera si compone di tre sensori posteriori, con principale da 108 MP, e uno singolo anteriore da 16 megapixel su notch punch-hole.

Il prezzo di listino proposto da Mediaworld è pari a 699,99 euro ma, grazie al taglio del 42,85% applicato fino a questa sera, è possibile procedere con l’acquisto a 399,99 euro. A questa cifra vanno aggiunte le spese di spedizione, stimate a 2,99 euro con consegna anche in un giorno e in massimo sei giorni. Coloro che desiderano misure di sicurezza aggiuntive possono acquistare anche un anno di protezione da danni e furti per 79,99 euro.

Se invece siete alla ricerca di alternative sempre di fascia medio-alta, attenti a OPPO Find X5 a 400 euro in meno da Comet.