Ultime ore Natale Sottoprezzo Comet: non perdetevi Oppo Reno 6 Pro a metà prezzo

L’iniziativa promozionale del Natale Sottoprezzo di Comet sta per concludersi: domani, 31 dicembre 2022, oltre a passare all’anno nuovo termineranno le offerte del mese presso la catena di negozi. Anticipando tale evenienza, consigliamo di acquistare OPPO Reno6 Pro 5G a metà prezzo se state cercando un nuovo smartphone.

Vediamo le specifiche tecniche di questo dispositivo mobile di fascia medio-alta: sotto la scocca si presenta il chipset Qualcomm Snapdragon 870 da massimo 3,2 Ghz, accompagnato lato memoria da 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna, e dalla batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica a 65W. Lo schermo in dotazione è un pannello da 6,55 pollici con risoluzione pari a 2400 x 1080 pixel e refresh rate di 90Hz. Il comparto fotocamera, invece, si compone di quattro sensori posteriori (50 megapixel + 16 MP + 13 MP + 2 MP) e uno frontale da 32 megapixel.

Comet normalmente propone OPPO Reno6 Pro 5G a 799,99 euro ma, fino alle 23:59 di domani, porta il prezzo a 429 euro grazie a un taglio del 46,4%; non è proprio metà prezzo, ma vi si avvicina di molto. Il pagamento potrà essere completato in tre mensilità da 143 euro scegliendo il pagamento con PayPal, senza interessi. La consegna a domicilio viene assicurata entro lunedì 9 gennaio 2023 in caso di acquisto oggi, 30 dicembre 2022; altrimenti, si può procedere con il ritiro gratuito presso il punto vendita Comet più vicino.

Se invece state cercando un nuovo televisore per il vostro salotto, sempre da Comet potete trovare un TV LG OLED 2022 a 500 euro in meno.