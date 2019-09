Ultime ore del NO IVA di Mediaworld: tra gli sconti anche un TV Panasonic da 55'' 4K OLED

Si avvicina ai titoli di coda il weekend NO IVA di Mediaworld, ed è tempo di approfittare delle ultime offerte proposte dal rivenditore, che consentono di portare a casa a prezzi convenienti.

Il TV Panasonic TX-55FZ800E con pannello OLED Ultra HD 4K da 55 pollici può essere portato a casa a 1064,75 Euro, rispetto ai 1299 Euro. Il risparmio è del 18,03%, pari allo scorporo dell'IVA sul prezzo di listino. Come abbiamo avuto modo di segnalare nella giornata di ieri, è disponibile anche la variante da 65 pollici a 1556,55 Euro, che si traduce in uno sconto di 342,45 Euro.

Tra le offerte degne di nota citiamo quella sul MacBook Air da 13 pollici con processore Intel Core i5, 8GB di RAM ed SSD da 256GB, che può essere acquistato al prezzo di 1180,32 Euro, 259,68 Euro in meno rispetto ai 1440 Euro imposti dal produttore di Cupertino.

Dal fronte della telefonia, è interessante l'offerta su Xiaomi Mi Band 4, che è disponibile a 28,68 Euro, mentre le AirPods 2 con custodia di ricarica non wireless possono essere portate a casa a 146,72 Euro, 32,28 Euro in meno rispetto ai 179 Euro di listino. Per quanto riguarda gli smartphone Xiaomi Redmi Note 7 da 64GB è disponibile a 163,92 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.