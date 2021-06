Ultime ore dell'offerta NordVPN: 73% di sconto e 4 mesi gratis con Everyeye

Ultime ore per accedere all'offerta di Everyeye proposta sulla popolare VPN NordVPN, di cui abbiamo ampiamente parlato su queste pagine. Grazie al nostro link potete ottenere il 73% di sconto sul piano biennale e ben quattro mesi di abbonamento gratuiti.

Ciò che dovete fare è collegarvi alla pagina dedicata sul sito NordVPN e cliccare su "Approfitta dell'Offerta".

L'attivazione di una VPN porta una serie di benefici di cui abbiamo discusso nell'articolo linkato poco sopra.

NordVPN infatti garantisce una maggiore sicurezza con la navigazione in internet, che diventa sicura e privata, il che è un aspetto da tenere in considerazione soprattutto quando ci si connette alle reti WiFi pubbliche. Sempre da questo fronte, è presente anche la funzione CyberSec, che permette di bloccare le pubblicità più fastidiose per proteggervi dalle molteplici minacce online. Inoltre, il servizio include anche il sistema SmartPlay: attivandolo è possibile accedere ai contenuti in sicurezza senza dover ricorrere a configurazioni manuali. Garantito anche il download di file in sicurezza grazie ad una serie di server ultra veloci ottimizzati per il P2P. Inoltre, NordVPN non applica alcuna limitazione alla larghezza di banda, nè su base mensile tanto meno annuale: gli utenti possono navigare ed usare lo streaming a seconda delle loro esigenze e senza alcun paletto.

All'offerta si aggiunge anche la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.