Ultime ore offerte di Natale Mediaworld: i migliori TV OLED 2022 in sconto

Il Buon Natale Tech di Mediaworld si avvicina alla conclusione, fissata alle 23:59 di domani 24 dicembre 2022. Come da nostra prassi per le ultime ore di validità dei volantini, proponiamo alcune offerte imperdibili: ad esempio, ecco a voi tre TV OLED a prezzi ottimi presso la catena di distribuzione citata.

La nostra breve rassegna, in questa giornata di preparativi per le feste di Natale, parte dal televisore LG OLED55CS6LA lanciato nel 2022 e dotato di un pannello OLED Ultra HD 4K da 55 pollici di diagonale, con risoluzione pari dunque a 3.840 x 2.160 pixel. Sul fronte video notiamo il supporto alle tecnologie video di ultima generazione HLG, HDR10+ e Dolby Vision IQ, accompagnate lato gaming da VRR (Variable Refresh Rate), AMD FreeSync Premium e NVIDIA G-Sync, e dal raggiungimento del refresh rate di 120Hz durante il gaming. Il comparto audio gode della codifica Dolby Atmos, mentre il sistema operativo è la piattaforma proprietaria webOS 22 e il decoder DVB-T2 è già in dotazione. Il prezzo? 999,99 euro al posto di 1.699 euro, per un calo del 41,14% con spedizione gratuita e consegna entro l’11 gennaio 2023.

Sempre entro la medesima data può arrivare a casa il modello LG OLED42C26LB appartenente alla linea OLED evo 2022, caratterizzato da un display Ultra HD 4K da 42”. Anche in questo caso segnaliamo la compatibilità con HLG, HDR10 Pro e Dolby Vision IQ, NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync, VRR e ALLM per l’attività di gioco, oltre al tempo di risposta di 0,1 ms GtG. Non manca la codifica Dolby Atmos e il sistema operativo resta lo stesso del TV precedente. In questo caso, si scende però da 1.399 euro a 1.099,99 euro.

Il trio di televisori da noi evidenziati in questo appuntamento si chiude con il Sony XR55A90J, smart TV “Perfect for PlayStation 5” venduto a 1.599,99 euro anziché 2.149 euro. Questo modello ha uno schermo OLED 4K da 55 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Lato video segnaliamo il supporto a HLG, HDR10 e Dolby Vision, mentre lato audio notiamo DTS Digital Surround e Dolby Atmos. Il sistema operativo è Google TV. Anche qui la consegna è gratuita con l’acquisto online.

