Sono le ultime ore per la promozione da 7,99 Euro di Ho. Mobile, dalla mezzanotte infatti non sarà più possibile sottoscriverla, e lascerà spazio esclusivamente a quella da 9,99 Euro che è stata ufficializzata proprio la scorsa settimana.

Coloro che sono interessati ad effettuare il passaggio ad Ho. Mobile o semplicemente intendono cambiare la propria promozione quindi avranno a disposizione ancora poche ore per godere dell'offerta che a 7,99 Euro al mese offre 40 gigabyte di navigazione ad internet in 4G Basic, quindi ad una velocità di navigazione di massimo 30 Mbps in download ed upload e minuti ed SMS illimitati verso tutti.

La nuova offerta, che diventerà esclusiva tra poco più di otto ore, ha un costo di 9,99 Euro al mese, ma offre agli utenti 50 gigabyte di navigazione ad internet sempre in 4G Basic, oltre ai classici minuti ed SMS illimitati verso tutti.

L'acquisto delle SIM può essere effettuato sia tramite corriere che con ritiro presso una delle numerose edicole convenzionate.

Ricordiamo che, come specificato dalla stessa Ho in un comunicato, contrariamente a quanto affermato inizialmente non è stata effettuata alcuna rimodulazione ed a causa di alcuni problemi di diseallinamento di sistemi erano state erroneamente modificate le tariffe relative alla navigazione e chiamate da Svizzera e Messico.