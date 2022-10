Ultime ore Prezzi Pazzi Trony, non perdetevi questo TV Samsung QLED 2022 in offerta

Si avvicina il momento dei saluti per il volantino Prezzi Pazzi disponibile da Trony fino a domani, 21 ottobre 2022. In vista della sua chiusura, riprendiamo una delle offerte più interessanti disponibili presso la catena di distribuzione italiana, ovvero un TV Samsung Neo QLED 4K del 2022 a 400 euro in meno con 150 euro di rimborso extra.

Si tratta nello specifico del modello Samsung QE55QN85B della linea annuale Neo QLED, dotato di un pannello Ultra HD 4K da 55 pollici con refresh rate nativo di 100Hz e supporto alle tecnologie Quantum Matrix, Motion Xcelerator Turbo+ per migliorare l’esperienza lato gaming, Dolby Atmos lato audio, HDR10+ e Object Tracking Sound per simulare suoni dall’alto e ottenere un effetto cinematografico del comparto sonoro.

Il prezzo di questo smart TV di ultima generazione scende da 1.499 euro a 1.099 euro, con pagamento effettuabile in 3 rate da 366,33 euro senza interessi con Klarna e 29,99 euro di spese di spedizione. Inoltre, fino al 30 ottobre 2022 è possibile richiedere 150 euro di rimborso sul portale Samsung Members registrando il prodotto entro e non oltre 15 giorni dalla data di consegna. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla pagina dedicata all’iniziativa.

