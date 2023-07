Ultime ore del Prime Day: monitor LG UltraGear da 27 pollici in super sconto

Continua l'Amazon Prime Day 2023. In giornata odierna, ancora per poche ore, il gigante di Seattle propone uno sconto molto interessante su un monitor per il gaming targato LG con schermo da 27 pollici e pannello IPS.

Di seguito i dettagli:

LG 27GR75Q UltraGear Gaming Monitor 27" QHD IPS HDR 10, 2560x1440, 1ms, G-Sync Compatible, AMD FreeSync Premium 165Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, AUX, Flicker Safe, Nero: 255,55 Euro

L'offerta, ovviamente, è disponibile in esclusiva per gli abbonati al programma Prime e scadrà alle 23:59 di oggi 12 Luglio 2023.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per mercoledì 19 Luglio 2023 per coloro che effettuano l'ordine nella giornata odierna.

L'offerta è corredata da una promozione che fino al 30 Settembre 2023 permette di ottenere uno sconto del 33% su Xbox Game Pass per PC, ma per tutti i dettagli vi rimandiamo direttamente nella pagina dedicata presente sul sito di Amazon.