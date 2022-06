Ultime ore Red Friday Mediaworld: le migliori offerte Apple, da iPhone a MacBook

Il volantino Red Friday di giugno 2022 rinnovato da Mediaworld quasi una settimana fa sta per giungere alla conclusione. Per non perdersi una moltitudine di sconti su prodotti d’informatica ed elettronica, abbiamo pensato di dedicare questa pagina alle migliori offerte su dispositivi Apple.

Avviamo questa rassegna con il MacBook Air 2020 con chip Apple Silicon M1 a 16 core con GPU e Neural Engine. Ad accompagnare questo cuore pulsante sono 256 GB di SSD, 8 GB di RAM e il display LED Retina da 13,3 pollici con risoluzione pari a 2560 x 1600 pixel. Fino alle 23:59 del 30 giugno lo troverete a 979 Euro anziché 1.159 Euro.

Se invece preferite un tablet potete accedere all’iPad 2021 a 329 Euro al posto dei 389 Euro di listino, con pagamento effettuabile sempre in 20 rate Tasso Zero. Qui troviamo un display da 10,2 pollici accompagnato da una fotocamera anteriore da 12 MP, una posteriore da 8 megapixel, 64 GB di archiviazione interna e chip A13 Bionic exa-core con Neural Engine.

Troviamo poi l’iPhone 12 base da 128 GB con chipset A14 Bionic, 4 GB di RAM, e display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici. Lato fotocamera, dunque, troviamo due lenti sul retro da 12 megapixel e una anteriore sempre da 12 MP, alla quale si aggiunge nel notch il sensore biometrico. Il prezzo dello smartphone firmato Mela scende da 889 Euro a 729 Euro.

Chiudiamo questa rassegna proponendovi nelle ultime righe le migliori offerte su smartwatch di fascia medio-alta.