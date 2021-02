Ultime ore del Red Price di Mediaworld: le offerte da non perdere

Scadrà alle 23:59 di oggi, domenica 21 Febbraio 2021, il volantino Mediaworld che propone il “Red Price”, disponibile nei negozi ed online. Facciamo quindi il punto su quali sono le promozioni più interessanti da non lasciarsi sfuggire in attesa delle nuove offerte che saranno attive da domani.

Tra gli smartphone, non possiamo non citare l’offerta su iPhone 12 Mini con 128 gigabyte di memoria interna, che può essere portato a casa a 779 Euro, 100 Euro in meno rispetto agli 879 Euro di listino, mentre lo Xiaomi Redai Note 9 Pro con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna viene proposto a 239 Euro.

Per quanto concerne gli smartwatch, invece, troviamo in sconto a 219,99 Euro il Samsung Galaxy Watch con cassa da 46mm, che nella colorazione silver è disponibile a prezzo ridotto con uno sconto di 90 Euro. Su Apple Watch Series 6 GPS Only con cassa da 44mm, invece, lo sconto è meno consistente e pari a 30 Euro, e può essere acquistato a 439 Euro.

In sconto anche gli auricolari Powerbeats Pro di Beats, che vengono proposte a 189,99 Euro, dai 249,99 Euro di listino.

Disponibile in offerta anche il Microsoft Surface Pro 7 con 128 gigabyte di memoria interna, processore i5 ed 8 gigabyte di RAM, che viene scontato a 799 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.