Ultime ore di Red Weekend da Mediaworld: i migliori sconti sui TV OLED e QLED

Scadranno alle 23:59 di oggi, domenica 18 Ottobre 2020, gli sconti di Mediaworld proposti nell’ambito del Red Weekend. La catena di distribuzione infatti consente di portare a casa un’ampia gamma di prodotti, ma a poche ore dalla fine ci soffermiamo sui TV.

L’LG OLED 55CX6LA da 55 pollici può essere acquistato a 1449 Euro, rispetto ai 1699 Euro di listino. In sconto però troviamo anche il Samsung QLED The Sera 4K del 2020, a 1299 Euro, 200 Euro in meno dai 1499 Euro imposti dal produttore.

Interessante anche l’offerta sul Samsung QLED QE55Q70TATXZT da 55 pollici, ad 849 Euro, rispetto ai 1199 Euro di listino. L’LG 55NAN0796NE.API da 55 pollici invece passa a 649 Euro: in questo caso si tratta di uno sconto meno importante, dal momento che di listino il TV costa 699 Euro.

In sconto troviamo anche lo Xiaomi Mi LED TV 4A da 32 pollici, a 169,99 Euro, 30 Euro in meno dai 199,90 Euro di listino.

Scendendo di prezzo segnaliamo anche l’offerta sul Sony KD55X7056 da 55 pollici a 549 Euro, rispetto ai 699 Euro precedenti.

La lista completa dei prodotti in sconto è disponibile a questo indirizzo. Mediaworld propone la consegna gratuita e la possibilità di effettuare il pagamento a rate.