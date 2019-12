Ultime ore del Red Weekend di Mediaworld: le offerte da non perdere

Scadrà alle 23:59 di oggi, Domenica 8 Dicembre, il Red Weekend di Mediaworld, il fine settimana di promozioni proposto dalla catena di distribuzione a ridosso del periodo natalizio. Vediamo insieme quali sono le offerte da non perdere e da sfruttare.

Partiamo sicuramente con l'iPad Mini del 2019, che nella variante WiFi Only con 64 gigabyte di memoria interna può essere acquistato a 399 Euro, per un risparmio di circa 60 Euro rispetto ai 459 Euro di listino. In sconto troviamo anche il termostato e kit di base V3+ Tado, a 179,99 Euro, mentre il router AVM FRITZ!Box 7530 passa a 99,99 Euro.

Dal fronte delle componenti per PC, il processore Intel Core i5-9600K da 3.70 Ghz è disponibile a 269,99 Euro, mentre l'Intel Core i7-9700K passa a 499 Euro dai 599 Euro di listino.

Per quanto riguarda gli smartphone ed accessori collegati, segnaliamo ancora una volta il Galaxy Fit E a soli 27,99 Euro, e Xiaomi Mi Band 4 a 29,99 Euro. Il Samsung Galaxy S10e da 128GB nella colorazione White è disponibile a 459 Euro.

Tra le offerte sui TV, spicca l'LG OLED 55B9PLA da 55 pollici a 1399 Euro, ed il Sony KD55XF9005 da 55'', anch'esso 4K HDR ad 899 Euro, dai 1199 Euro precedenti.

Sono disponibili offerte anche su foto e videocamere e grandi elettrodomestici. La lista completa è disponibile qui.