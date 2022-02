Ultime ore per il robot 2in1 lava e aspira compatibile con smart home di LIDL

Dopo aver dato un'occhiata alle migliori offerte Euronics su iRobot Roomba, torniamo a parlare di pulizia e smart home per un'offerta interessante da un fornitore atipico. Per farlo, ci sposteremo sul volantino LIDL dell'ultima settimana.

Disponibile sul sito ufficiale, il volantino a decorrenza dal 14 al 20 febbraio 2022 della nota catena presenta alcune offerte per pulizia e igiene casa persona. Tra queste, il nostro sguardo non poteva non posarsi sull'ultima fatica di Silvercrest per i pavimenti.

Parliamo del robot aspirapolvere smart in offerta a 159 euro ancora per una manciata di ore negli store fisici. Si tratta di un dispositivo compatto, privo di torretta laser LIDAR, pertanto meno preciso nel tracciare i movimenti ma più versatile nella pulizia del pavimento coperto da divani e mobili. Tra le particolarità di questo modello, sicuramente la presenza di ben due spazzole laterali rotanti e la possibilità di utilizzarlo non solo per aspirare ma anche per lavare, grazie alla tanica e al mop inclusi in dotazione. Dotato di 11 sensori antiurto e 3 anticaduta, ha una potenza di aspirazione di 1,5 kPa, pertanto si incasella piuttosto bene nella fascia di prezzo in cui viene proposto, ovvero quella al di sotto dei 200 euro.

Nella confezione troverete anche la stazione di ricarica e il telecomando, il cui utilizzo però è facoltativo, dal momento che questo robot è compatibile con il sistema smart LIDL Home e con la relativa app per Android e iOS. Ultima chicca, come anche altri elettrodomestici offerti da LIDL, anche questo robot Silvercrest gode di garanzia limitata di ben 3 anni invece dei soliti 24 mesi.