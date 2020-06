Ultime ore degli 'Sconti da Capogiro' di Trony: le offerte da non perdere

Scadranno alle 23:59 di oggi gli "Sconti da Capogiro" targati Trony, ed è tempo di tirare le somme sulle offerte da non lasciarsi sfuggire prima della scadenza del volantino, che domani verrà rinnovato come di consueto.

Tra i TV segnaliamo la Sony KD55XH8096BAEP da 55 pollici a 925 Euro, il 23% in meno rispetto ai 1.199 Euro di listino, mentre la Panasonic TX-40GX700E da 40 pollici può essere portata a casa a 355 Euro. Fronte Samsung invece, citiamo la promozione sull'UE43TU8500UXT da 43 pollici, a 465 Euro, rispetto ai 599 Euro di listino.

Nel comparto della telefonia riportiamo anche le AirPods Pro di Apple a 239 Euro, i 14% in meno rispetto ai 279 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy S20+ 5G è disponibile a 1.099 Euro, per un risparmio di circa 130 Euro. Tra gli iPhone Xs invece citiamo il modello da 64 gigabyte che può essere portato a casa a 689 Euro, dai 749 Euro precedenti. Fronte wearebles invece, il Garmin Forerunner 45 viene venduto a 179 Euro, il 10% in meno dai 199 Euro precedenti.

Offerte anche per foto e videocamere: qui la Sony DSC-H300 è disponibile a 165 Euro, il 28% in meno dai 229 Euro di listino, mentre la Canon PowerShot SX 432 passa a 195 Euro.