Ultime ore Sconti Epici Trony: le migliori offerte su smartphone e smart TV

Il volantino “Sconti Epici” attivo da Trony sta per concludersi, dato che la loro validità solo online è fissata fino al 18 febbraio 2022, non altro che domani. Per questa ragione, diamo una rapida occhiata a quattro offerte imperdibili su smartphone e smart TV 4K DVB-T2: troviamo anche Samsung Galaxy S20 FE e un TV OLED Philips.

Partiamo proprio dai dispositivi mobili, con il Motorola Edge 20 Lite dotato di schermo OLED FullHD+ da 6,7 pollici e, sotto la scocca, processore MediaTek Dimensity 720 5G accompagnato da 6 GB di RAM, 128 GB di archiviazione interna espandibile tramite microSD e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 30W. Lato fotocamera, invece, troviamo un sensore anteriore da 32 MP e tre lenti posteriori rispettivamente da 108 MP, 8 MP e 2 MP. Il prezzo? 289 Euro anziché 379 Euro.

Passiamo quindi al Samsung Galaxy S20 FE venduto a 419 Euro al posto di 569 Euro. Si tratta di uno smartphone con display Super AMOLED da 6,5 pollici FullHD+ con refresh rate fino a 120Hz, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, SoC Qualcomm Snapdragon 865 5G e batteria da 4.500 mAh. A comporre il comparto fotocamera sono, invece, tre sensori posteriori (12 MP Dual Pixel PDAF + 8 MP telephoto zoom ottico 3x + 12 MP ultra-grandangolare) e uno anteriore da 32 MP.

Venendo pertanto ai televisori in vendita, a 699 Euro al posto di 899 Euro troviamo il modello LG 55NANO756PR.API 2021 della gamma NanoCell, con pannello Ultra HD 4K da 55 pollici di diagonale compatibile con HLG e HDR10 lato video, decoder audio Dolby Digital e sistema operativo WebOS 6.0. Immancabile è il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre, presente anche nel televisore seguente.

Conclude la nostra rassegna odierna, infatti, il TV Philips 65OLED706/12 proposto a 1.599 Euro anziché 1.999 Euro. Si tratta di uno smart TV con sistema operativo Android, schermo OLED da 65 pollici di diagonale e risoluzione Ultra HD 4K, comparto video potenziato da HLG, HDR e Dolby Vision, audio Dolby Atmos e sistema Ambilight a tre lati.

Tra le altre offerte attive in questi giorni, oggi abbiamo trattato anche un laptop Acer Nitro con RTX 3050 in sconto da Unieuro.