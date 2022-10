Ultime ore Sconti Epici Trony: TV Panasonic OLED da 55' in offerta fino stasera

Il volantino online Sconti Epici di Trony sta per finire: alle 23:59 di oggi, 14 ottobre 2022, il portale abbandonerà questa serie di offerte per lasciare spazio a un’altra iniziativa promozionale. Per questo, vediamo una ottima offerta su un TV Panasonic OLED di ultima generazione, proposto a poco meno di 1.000 euro.

Si tratta per la precisione del modello Panasonic TX-55JZ1000E, il quale si presenta con un display Ultra HD 4K da 55 pollici di diagonale con supporto video a HLG, HDR10+ e Dolby Vision per migliorare la qualità dei contrasti. Lato audio, dunque, c’è la codifica Dolby Atmos per rendere il comparto sono ancor più immersivo. Per il gaming, il produttore ha implementato AMD Freesync Premium e Variable Refresh Rate. Infine, il sistema operativo è la piattaforma proprietaria My Home Screen 6.0.

Il prezzo di listino fissato presso Trony è di 1.399 euro, ma ora si scende a 979 euro grazie a un taglio del 30%. Non sono incluse nel prezzo le spese di spedizione, stimate attorno ai 39,99 euro. In alternativa, potete procedere con la prenotazione online e il ritiro in negozio al prezzo citato. Segnaliamo anche che il pagamento è effettuabile in 3 rate senza interessi con Klarna.

Sempre da Trony nello stesso volantino c’è anche un TV Samsung 8K del 2022 a un prezzo bomba.