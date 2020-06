Ultime ore di Sconti d'Estate per Unieuro, in attesa del Bastard Black Friday

In attesa che prenda il via il Bastard Black Friday di Unieuro, la catena di distribuzione propone gli ultimi "Sconti d'Estate", nell'ambito del volantino in scadenza alle 23:59 di oggi, giovedì 25 Giugno. Vediamo quindi quali sono gli sconti da non perdere.

Riproponiamo il TV QLED 4K Q85R 2019 di Samsung da 55 pollici, a 999 Euro rispetto ai 2399 euro di listino, per un risparmio del 58%. Interessante però anche il Samsung UE43TU7070U da 43 pollici 4K Ultra HD della Series 7, che può essere portato a casa a 349 Euro, per un risparmio del 7% rispetto ai 379 Euro di listino. Sempre dal fronte Samsung, è disponibile a prezzo scontato anche il monitor da PC curvo da 32 pollici, a 169,99 Euro, il 26% in meno rispetto ai 229,99 Euro di listino.

In sconto troviamo anche Huawei MateBook D14 di Huawei, un computer portatile da 14 pollici con processore AMD Ryzen 5, 8 gigabyte di RAM DDR4, SSD da 512 gigabyte e Windows 10 Home come sistema operativo, che può essere acquistato a 659,99 Euro, il 5% in meno dai 699 Euro di listino.

Tra gli smartphone, invece Huawei P30 Lite New Edition, con 6 gigabyte di RAM e 256GB di storage passa a 279,90 Euro.

La lista completa dei prodotti è disponibile a questo indirizzo.