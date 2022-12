Ultime ore Sconti per le Feste Trony: offerta imperdibile su laptop Acer con RTX 3050

La promozione “Sconti per le Feste” di Trony sta per concludersi, dopo nove giorni dal lancio sul sito della catena di distribuzione. Oltre al TV Panasonic OLED 55” in offerta, nella stessa iniziativa potete trovare anche un laptop Acer Aspire con RTX 3050 in sconto, con pagamento effettuabile anche in 3 rate a tasso zero.

Stiamo parlando del modello Acer Aspire 7 A715-42G-R8T3, dotato della detta scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 e del processore AMD Ryzen 7 5700U sotto la scocca, assieme a 8 GB di RAM e SSD da 512 GB. Il display è invece un pannello IPS LCD da 15,6 pollici con risoluzione pari a 1.920 x 1.080 pixel. Il sistema operativo preinstallato, infine, è Windows 11.

Questo computer portatile solitamente costa 1.158 euro da Trony ma, ancora per oggi e fino alle 23:59, potrete acquistarlo online a 949 euro grazie a un taglio del 18%. Il pagamento può essere diviso in tre rate da 316,33 euro con Klarna, ma non sono incluse le spese di spedizione pari a 9,99 euro; sfortunatamente l’offerta in questione non è valida presso i punti vendita Trony in Italia. Facciamo presente, infine, che il pagamento a rate può essere effettuato anche con Findomestic e Agos Ducato, ma non a tasso zero.

Sempre da Trony potete trovare anche un TV Sony OLED 4K a 400 euro in meno, solamente fino a questa sera.