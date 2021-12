Ultime ore degli 'Sconti Per Le Feste' di Trony: le offerte da non perdere

Nel giorno in cui Mediaworld lancia il volantino di Natale, si avviano alla scadenza gli "Sconti Per Le Feste" targati Trony, che scadranno domani 10 Dicembre 2021 alle ore 23:59. Vediamo di cosa si tratta.

Partendo dai televisori, segnaliamo la riduzione sull'LG OLED 65A1 da 65 pollici a 1669 Euro, con un risparmio del 24% rispetto ai 2199 Euro di listino. In offerta però segnaliamo anche l'LG 50UP78006LB da 50 pollici a 539 Euro, il 23% in meno dai 699 Euro imposti dal produttore. Interessante anche la riduzione sul Samsung UE75AU8070UXZT da 75 pollici, che passa a 999 Euro rispetto ai 1299 Euro di listino.

Nel comparto informatica, invece, segnaliamo il Samsung Galaxy Tab S7 FE WiFi Only a 499 Euro, con un risparmio del 23% dai 649 Euro di listino, mentre tra gli smartphone è disponibile in sconto a 499 Euro il Samsung Galaxy S20 FE, con una riduzione del 25% rispetto ai 669 Euro di listino. L'iPhone 12 mini da 64 gigabyte, invece, è disponibile a 699 Euro, il 3% in meno rispetto ai 719 Euro di listino.

Tra i dispositivi indossabili, invece, l'Amazfit GTS 2 può essere acquistato a 145 Euro, con una riduzione del 14% rispetto ai 169 Euro precedenti.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata a questo indirizzo.