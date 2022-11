Ultime ore Sconti Frizzanti Trony, TV Panasonic OLED 2022 a 400 euro in meno

Il volantino Sconti Frizzanti di Trony si avvicina al termine. In queste ultime ore di validità è meglio sfruttare l’occasione per aggiudicarsi certi dispositivi ai prezzi più convenienti, tra i quali figura un TV Panasonic OLED da 65” a 400 euro in meno, modello lanciato tra l’altro proprio nell’anno corrente.

Se volete un televisore di ultima generazione a una cifra più accessibile, allora questo Panasonic TX-65JZ1000E fa proprio al caso vostro. Si tratta di un televisore appartenente all’ultima gamma OLED del marchio giapponese, caratterizzato da un pannello Ultra HD 4K la cui diagonale è pari a 65 pollici. Lato video troviamo il supporto alle tecnologie HLG, HDR10+ e Dolby Vision, utili a migliorare la resa di colori e immagini, assieme agli standard AMD Freesync Premium e VRR per il gaming. Lato audio, invece, abbiamo la codifica Dolby Atmos. Il sistema operativo installato è My Home Screen 6.0, ultima versione della piattaforma smart proprietaria.

Il prezzo fissato a 1.799 euro per listino scende dunque a 1.399 euro fino alle 23:59 dell’11 novembre 2022, con spese di spedizione di 39,99 euro da pagare a parte. Il pagamento della quota finale può essere effettuato in tre rate senza interessi con Klarna o in più mensilità con Findomestic e Agos Ducato, a seconda delle proprie preferenze o esigenze.

In alternativa, è possibile prenotare il TV e ritirarlo presso un punto vendita Trony vicino a voi pagando 1.389 euro, addirittura meno rispetto allo sconto proposto online. Tuttavia, il televisore deve risultare disponibile.

Dallo stesso volantino abbiamo poi ripreso anche un TV Sony BRAVIA 4K al 23% in meno.