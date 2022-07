Ultime ore Sconti a Gonfie Vele da Trony: TV 4K DVB-T2 Sony al 20% in meno

Il volantino “Sconti a Gonfie Vele” proposto da Trony sta per giungere alla sua conclusione, fissata alle 23:59 di oggi, 1° luglio 2022. Per queste ultime ore di validità, dunque, abbiamo pensato di riproporvi uno smart TV Sony 4K al 20% in meno, ovverosia a circa 600 Euro.

Il modello di nostro interesse è il TV Sony KD55X85JAEP, il quale ha uno schermo LCD Ultra HD 4K dalla diagonale pari a 55 pollici e con frequenza di aggiornamento nativa pari a 100Hz. Lato video troviamo le tecnologie HLG, HDR10 e Dolby Vision per migliorare le immagini e la resa dei colori, mentre lato audio troviamo lo standard Dolby Atmos. Per il gaming, dunque, abbiamo il Variable Refresh Rate o VRR e l’Auto Low Latency Mode o ALLM. Chiudono il tutto il sistema operativo Google TV e il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre, ormai immancabili nella linea Sony.

Normalmente questo televisore costa 749 Euro ma, per le prossime ore, Trony lo rilancia a 599 Euro con pagamento effettuabile in più rate con Klarna, Findomestic o Agos Ducato. La spedizione a domicilio costa almeno 39,99 Euro e, in alternativa, potrete prenotare il TV Sony in questione in negozio procedendo poi con il ritiro in un secondo momento.

Sempre tra le offerte del momento potete trovare diversi TV OLED 4K a metà prezzo da Unieuro.