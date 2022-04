Ultime ore sconti pasquali Mediaworld: 4 smartphone Samsung imperdibili, c'è Z Flip3

Contemporaneamente agli sconti “Solo per Oggi” da Mediaworld, nei quali spicca in particolare un TV Sony OLED a 600 Euro in meno, in queste ore volge verso il suo termine il volantino pasquale della catena di distribuzione. Vediamo in conclusione, quindi, 4 smartphone Samsung a prezzi imperdibili.

Il modello entry-level Samsung Galaxy A22 5G è proposto a 166,99 Euro al posto di 249 Euro ed è dotato di uno schermo TFT FullHD+ da 6,6 pollici e, sotto la scocca, di 4 GB di RAM, 64 GB di archiviazione e il chipset MediaTek Dimensity 700 con modem 5G integrato. La batteria è da 5.000 mAh e, infine, lato fotocamera troviamo una lente selfie da 8 MP e tre sensori sul retro da 48 MP, 5 MP e 2 MP.

Troviamo poi lo smartphone Samsung Galaxy A52 a 245,99 Euro anziché 379 Euro, nel quale figura un display Super AMOLED FHD+ da 6,5 pollici assieme al SoC Qualcomm Snapdragon 720G, 128 GB di memoria espandibile, 6 GB di RAM e batteria da 4.500 mAh. Il comparto fotocamera presenta una lente anteriore da 32 MP e quattro posteriori (64 MP + 12 MP ultra-grandangolare + 5 MP macro + 5 MP profondità).

Altrettanto interessante è il dispositivo Samsung Galaxy S21 FE 5G che scende da 769 Euro a 592 Euro, dove troviamo il chip top di gamma Qualcomm Snapdragon 888 con 6 GB di RAM a supporto, 128 GB di archiviazione e batteria da 4.500 mAh di capienza. Qui lato fotocamera abbiamo tre lenti posteriori da 12 MP, 12 MP e 8 MP e una sola anteriore da 32 MP, mentre lo schermo è un Dynamic AMOLED 2X da 6,4 pollici con frequenza di aggiornamento massima pari a 120Hz.

Conclude il quartetto il foldable Samsung Galaxy Z Flip3 5G venduto a 898 Euro contro i 1.149 Euro di listino, pagabili in 20 rate Tasso Zero. Lo schermo principale è un pannello Dynamic AMOLED FHD+ con refresh rate adattivo fino a 120Hz da 6,7 pollici; esternamente, invece, abbiamo un display Super AMOLED da 1,9 pollici. Il cuore pulsante è il Qualcomm Snapdragon 888, mentre lato memoria troviamo 128 GB di spazio disponibile e 8 GB di RAM, il tutto gestito da una batteria da 3.300 mAh. Lato fotocamera, dunque, troviamo una lente selfie da 10 MP e due principali da 12 megapixel.

Nel mentre, in giornata Amazon ha aperto il negozio per la Festa della Mamma.