Ultime ore sconti pasquali Trony: occasioni imperdibili su smart TV Samsung

Il volantino “Mega sconti di Pasqua” lanciato da Trony sta per concludersi: alle 23:59 di oggi, 15 aprile 2022, terminerà a tutti gli effetti. Tra le migliori occasioni del momento troviamo, in maniera particolare, 4 smart TV Samsung in sconto con supporto al DVB-T2.

Avviamo questa nostra breve rassegna con il modello Samsung UE50AU7170 2021 appartenente alla gamma Crystal UHD, venduto a 435 Euro al posto dei 549 Euro di listino. Si tratta di un televisore con schermo LED Ultra HD 4K da 50 pollici di diagonale e con supporto alle tecnologie video HDR10+ e HLG, mentre la frequenza di aggiornamento è fissata a 50Hz. Il comparto audio è gestito dal decoder Dolby Digital Plus e il sistema operativo è la piattaforma proprietaria Tizen.

In alternativa, troviamo il televisore Samsung QE43Q60A con pannello QLED Ultra HD 4K da 43 pollici in offerta a 535 Euro al posto di 699 Euro. Anche in questo caso lo smart TV supporta le tecnologie HLG e HDR10+, ma ha un refresh rate pari a 60Hz; lato audio troviamo sempre il decoder Dolby Digital Plus, mentre l’OS in dotazione resta sempre Tizen.

Se preferite la versione con schermo dalla dimensione maggiore siete fortunati, in quanto la catena di distribuzione propone a sorpresa anche il modello Samsung QE50Q60A sempre a 535 Euro: il comparto tecnico è quindi identico al televisore visto appena sopra, eccetto per il display da 50 pollici anziché 43”. Questa interessante offerta non vale, invece, per il TV Samsung QE55Q60A, il quale presenta uno schermo da 55” ed è venduto a 585 Euro al posto di 799 Euro. Insomma, avrete proprio l’imbarazzo della scelta!

