Ultime ore Sconti Roventi Trony, 2 smart TV LG OLED 2021 a prezzi imperdibili

Parallelamente al lancio del volantino Black Summer valido fino al 3 agosto 2022, Trony porta alla sua conclusione il volantino online “Sconti Roventi”. In vista di questa evenienza, riprendiamo due smart TV LG OLED del 2021 a prezzi imperdibili, tra cui un modello pensato in particolar modo per il gaming.

Partiamo dal televisore LG OLED48A16LA.API, il quale risulta scontato da 1.099 Euro a 775 Euro, con pagamento che può essere completato a rate con Findomestic, AGOS Ducato o Klarna in tre mensilità senza interessi. Si tratta di uno smart TV con schermo OLED Ultra HD 4K da 48” di diagonale, con supporto a HLG, HDR10 e Dolby Vision IQ lato video, audio Dolby Atmos e, ovviamente, decoder DVB-T2 per il digitale terrestre. Mancano purtroppo le migliori tecnologie per il gaming.

In alternativa, potete acquistare il TV LG OLED65C15LA.API a 1.699 Euro, quando normalmente costerebbe 2.199 Euro. In questo caso il pannello è da 65” e supporta sempre gli standard HLG, HDR10+, Dolby Vision IQ e Dolby Atmos, ai quali si aggiungono però AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync, ALLM e VRR per il gaming. Il sistema operativo resta sempre WebOS 6.0 e non manca il decoder DVB-T2.

Facciamo presente che la consegna a domicilio in caso di acquisto online non è gratuita; quindi, si consiglia di prenotare il dispositivo online per ritirarlo gratuitamente in negozio, se possibile.

