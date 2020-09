Ultime ore degli Sconti di Settembre Unieuro: le migliori offerte sui TV OLED e QLED

Scadranno il 24 Settembre 2020 gli "Sconti di Settembre" targati Unieuro, nell'ambito del nuovo volantino della catena di distribuzione, e come sempre vediamo quali sono le promozioni più interessanti proposte sui TV dal negozio.

In attesa di scoprire cosa proporrà il nuovo volantino, fino alla mezzanotte di domani sarà possibile acquistare a 1599 euro il TV Samsung QLED QK Q90R da 65 pollici del 2019, risparmiando il 54% rispetto al prezzo di listino. In sconto però troviamo anche il Samsung QE55Q80TAT da 55 pollici 4K Ultra HD, a 1199 Euro, il 20% in meno rispetto ai 1499 Euro richiesti dal produttore. Sempre restando tra i TV QLED, il QE55Q60TAU da 55 pollici 4K Ultra HD della Series 6 passa a 799 Euro, anche in questo caso per un risparmio del 20% rispetto ai 999 Euro precedenti. Nella Series 7 invece è disponibile il QE75Q70TAT da 75 pollici 4K a 2199 Euro: la riduzione di prezzo è del 12% rispetto ai 2499 Euro precedenti.

In sconto troviamo anche il TV LG OLED55CX6SLA da 55 pollici 4K Ultra HD, a 1.699 Euro, per un risparmio del 20% dai 2.148 Euro di listino, pari a 449 Euro. In questo caso si riceverà in regalo anche le cuffie EarBuds Dual Mic di LG: per accedere alla promozione basta semplicemente aggiungere il TV nel carrello.