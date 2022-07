Ultime ore Sconti Solari Trony, 3 smartphone economici da non perdere

La conclusione degli Sconti Solari lanciati da Trony a inizio settimana è vicinissima, in quanto fissata alle 23:59 dell’8 luglio 2022, non altro che domani. In vista di tale evenienza, vediamo assieme tre smartphone economici in offerta per tutti coloro che non vogliono spendere troppo su un nuovo dispositivo mobile.

Apriamo le danze con il Samsung Galaxy A13 nella versione da 64 GB di archiviazione, comunque espandibile tramite microSD, venduto a 155 Euro al posto di 199 Euro con pagamento effettuabile in 3 rate Tasso Zero da 51,66 euro. Lato memoria troviamo anche 4 GB di RAM, mentre il chipset è l’Exynos 850 da 2 GHz massimo e la batteria è da 5.000 mAh con ricarica a 15W. Lato fotocamera troviamo quattro sensori posteriormente (50 MP principale + 5 MP + 2 MP + 2 MP) e un sensore per selfie da 8 MP, posto frontalmente assieme a un display TFT FHD+ da 6,6 pollici.

Proseguendo in ordine di prezzo troviamo, dunque, l’OPPO A54s venduto a 179 Euro anziché 229 Euro. Si tratta di uno smartphone con 4 GB di RAM, 128 GB di archiviazione interna, SoC MediaTek Helio G35, display LCD HD+ da 6,5 pollici e tripla fotocamera posteriore (50 MP grandangolare + 2 MP macro + 2 MP profondità) seguita anteriormente da un singolo sensore da 8 megapixel. Il tutto è gestito da una batteria da 5.000 mAh.

Se invece preferite una soluzione più tendente alla fascia media, il Samsung Galaxy A52 scende da 379 Euro a 249 Euro. In questo caso abbiamo un telefono con 6 GB di RAM, 128 GB di archiviazione espandibile, un display SAMOLED FHD+ da 6,5 pollici con refresh rate massimo di 90Hz e una batteria da 4.500 mAh. Il comparto fotocamera si compone invece di un sensore frontale da 32 MP e quattro posteriori (64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP), mentre il cuore pulsante è il Qualcomm Snapdragon 720G.

