Ultime ore Sconti Spaziali Trony: laptop Lenovo con RTX 3050 da non perdere

Oltre al lancio del volantino “Sottocosto” attivo fino al 9 ottobre 2022, Trony si prepara a salutare il suo volantino settimanale “Sconti Spaziali” che terminerà questa sera. In vista della sua conclusione, eccovi una ultima offerta imperdibile su un laptop da gaming Lenovo con RTX 3050.

Si tratta nello specifico del modello Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6, il quale si presenta con un display LED Full HD da 15,6 pollici con refresh rate fino a 120Hz, accompagnato sotto la scocca da 8 GB di RAM, 512 GB di archiviazione nel formato SSD, processore Intel Core i5-11300H con clock base pari a 3,10 GHz e Boost a 4,4 GHz, e la già citata scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050.

Il prezzo di listino fissato dalla catena di distribuzione è pari a 1.199 euro ma, fino alle 23:59 di oggi 30 settembre 2022, è possibile acquistare il citato laptop da gaming Lenovo a 999 euro anche con pagamento in 3 rate senza interessi. Le spese di spedizione vanno pagate a parte e sono stimate a 9,99 euro. Ricordiamo, a questo punto, che l’offerta citata è valida esclusivamente online come per tutti i volantini settimanali proposti da Trony.

