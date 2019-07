Ultime ore dello sconto Amazon sulla scheda di memoria SanDisk da 256GB

Mentre continua l'offerta sulla Fire TV Stick, che quest'oggi si è arricchita anche con l'applicazione ufficiale di YouTube, Amazon ha prorogato per altre 7 ore la promozione sulla scheda di memoria microSDXC SanDisk Extreme da 256 gigabyte, che può essere portata a casa ad un prezzo molto vantaggioso.

Fino alle 23:59 di oggi, martedì 9 Luglio, infatti, la scheda per espandere la memoria degli smartphone o action cam è disponibile al prezzo speciale di 59,99 Euro, il 60% in meno rispetto ai 152,99 Euro di listino, per un risparmio netto di 93 Euro.

A livello tecnico si tratta di una scheda di memoria che include nella confezione anche un adattatore SD, con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe. In termini di prestazioni, garantisce una velocità di lettura fino a 160 MB/sec e scrittura fino a 90 Mb/sec, che la rende un'ottima soluzione per la ripresa ed il trasferimento di contenuti. La classe A2 invece assicura anche caricamento e prestazioni delle applicazioni più veloci, soprattutto sugli smartphone top di gamma.

Infine, cosa da non sottovalutare, è 4K UHD-Ready, con classe di velocità UHS 3 e velocità video V30.

Sono previsti tutti i vantaggi previsti dal Prime, con spedizione in due giorni se si ordina entro poche ore.