Ultime ore Sconto Tosto Trony: occhio a questo TV Sony OLED 4K in offerta

Il volantino “Sconto Tosto” di Trony per l’ultima settimana di ottobre 2022 sta giungendo al termine: nella serata di domani, 28 ottobre, arriverà infatti la nuova iniziativa promozionale della catena di distribuzione italiana. Per ora, meglio non perdersi questo smart TV Sony OLED del 2022 a 390 euro in meno.

Si tratta nello specifico del modello Sony BRAVIA XR del 2022 con diagonale pari a 55 pollici, il cui pannello ha una frequenza di aggiornamento nativa pari a 100Hz e supporta le tecnologie video HDR10, HLG e Dolby Vision; inoltre, c’è il certificato IMAX Enhanced. Lato audio troviamo invece lo standard Dolby Atmos, mentre per il gaming non mancano VRR fino a 120Hz e Auto Low Latency Mode. Infine, il sistema operativo è Google TV e non manca il decoder DVB-T2.

Il prezzo a cui viene proposto normalmente questo televisore OLED di ultima generazione è 1.649 euro ma, fino a domani, resterà disponibile online a 1.259 euro con spedizione da pagare a parte a 39,99 euro. Il pagamento può essere completato anche in 3 rate senza interessi grazie a Klarna, oppure si può scegliere tra Findomestic e Agos Ducato a seconda delle proprie preferenze.

Ancora una volta, ribadiamo che questa offerta è valida soltanto online: presso i punti vendita Trony, infatti, risulta disponibile a un prezzo variabile tra 1.299 euro e 1.649 euro, a seconda della specifica località.

