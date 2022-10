Ultime ore Sconto World da Mediaworld: gli smart TV Samsung in offerta da non perdere

Il volantino Sconto World proposto da Mediaworld si dirige alla sua fine, fissata per le 23:59 di oggi, 21 ottobre 2022. In vista di ciò, vediamo i migliori smart TV Samsung in offerta presso la catena di distribuzione, da non perdere se si deve ancora effettuare il passaggio allo standard DVB-T2 o se si vuole un televisore migliore.

L’offerta più interessante riguarda il Samsung QE43LS03AAUXZT, modello QLED della gamma The Frame con pannello da 43 pollici caratterizzato dalla cornice spessa ed elegante. Questo TV, del resto, è concepito per funzionare anche come display artistico con quadri d’ogni tipo. Il pannello supporta lo standard HDR lato video e Dolby Digital Plus lato audio, e ha il sistema operativo Tizen. Il prezzo scende dunque del 50%, da 949 euro a 474,50 euro.

Saliamo vertiginosamente di prezzo con il modello Samsung QE55Q80BATXZT, altro televisore con schermo QLED Ultra HD 4K dal refresh rate nativo pari a 60Hz e tempo di risposta di 6ms. Lato video troviamo anche qui il supporto all’HDR, assieme però a HLG e, per il gaming, Motion Xcelerator Turbo, ALLM e FreeSync Premium Pro. Il sistema operativo resta sempre Tizen, e il prezzo è pari a 899 euro grazie a un risparmio del 35,73% sul listino.

Passa invece da 1.999 euro a 1.199 euro il modello Samsung QE55QN90BATXZT con pannello Neo QLED 4K da 55 pollici. In questo televisore troviamo sempre HLG, HDR e piattaforma smart Tizen assieme alla codifica audio Dolby Digital Plus per gli altoparlanti da 60W. Il pagamento per tutti i televisori citati è effettuabile in 20 rate senza interessi con Findomestic, e la consegna a domicilio è gratuita.

Sempre nella serata odierna finiranno anche i Dyson Days lanciati da Mediaworld.