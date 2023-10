Ultime ore del Sottocosto Expert: sconti fino all'11 Ottobre 2023

Scadrà alle 23:59 del prossimo 11 Ottobre 2023 il Sottocosto di Expert, il volantino della catena di distribuzione d’elettronica che in occasione del suo anniversario propone una serie di sconti molto interessanti su tanti prodotti hi-tech.

Il Samsung Galaxy S23 nella variante con 8GB di RAM e 128Gb di memoria interna è disponibile a 649 Euro, il 24% in meno rispetto agli 853,90 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy A54 5G nel modello 8/256GB viene proposto a 399 euro, il 15% in meno rispetto ai 467,90 Euro precedenti. In offerta troviamo anche l’Amazfit GTR da 1,28 pollici, a 109,90 Euro, il 15% in meno rispetto ai 129,90 Euro di listino.

Nel comparto informatica, invece, segnaliamo il MacBook Air da 13 pollici con chip M1 ad 899 Euro, dai 997,90 Euro di listino. In sconto c’è anche l’Acer Aspire 5 da 15,6 pollici con Intel Core i5 a 599 Euro, il 25% in meno rispetto ai 799,90 Euro di listino.

Tra i TV, invece, il Samsung QE65Q60CAUXZT da 65 pollici ad 899 Euro, il 23% in meno rispetto ai 1169 Euro imposti dal produttore, con l’LG OLED Serie C3 da 48 pollici a 1199 Euro, il 14% in meno dai 1387,90 Euro precedenti.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.