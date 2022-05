Ultime ore Sottocosto Mediaworld: 4 TV da non perdere, LG OLED 2021 a 700 Euro in meno

Tutti i volantini attivi presso le maggiori catene di distribuzione sono destinati a finire prima o poi, compreso il Sottocosto Mediaworld presente dal 6 maggio scorso. In queste ultime ore di validità riteniamo sia il caso di proporvi 4 smart TV in offerta, tra cui un modello sotto i 200 Euro e un LG OLED 2021 a 700 Euro in meno.

Partiamo proprio dal più economico Xiaomi Led P1 32 dotato di pannello LED HD Ready da 32 pollici, con risoluzione quindi pari a 1366 x 768 pixel e frequenza di aggiornamento pari a 60Hz. Mancano tecnologie video più avanzate come HLG e HDR, ma è presente il DVB-T2 per il digitale terrestre assieme al sistema operativo Android TV per le funzionalità smart. Il prezzo, dunque, è pari a 179,99 Euro anziché 279,90 Euro.

Segue il televisore LG 55NANO776PA 2021 della gamma NanoCell, con display LED Ultra HD 4K da 55 pollici di diagonale e refresh rate di 60Hz. Troviamo anche le tecnologie video HDR, HDR10 Pro e HLG, mentre lato audio figura un sistema surround non ottimizzato dal decoder Dolby. Anche qui non manca il decoder DVB-T2, mentre il sistema operativo è WebOS 6.0. Fino alle 23:59 di oggi, 15 maggio 2022, scende da 999 Euro a 499 Euro, sia online che presso i negozi Mediaworld.

Il TV più intrigante del lotto resta il modello LG OLED55A16LA 2021 proposto a 799 Euro anziché 1.499 Euro, con pannello OLED Ultra HD 4K sempre da 55”, con refresh rate pari a 60Hz, HLG, HDR, Dolby Vision IQ, decodifica audio Dolby Atmos e sistema operativo WebOS 6.0.

Chiudiamo il quartetto con il modello Samsung UE85AU8070 Black 2021 appartenente alla gamma Crystal UHD. Si tratta di un televisore con schermo LED da 85 pollici, compatibile con il DVB-T2 e dotato di supporto video a HDR10+ e HLG, mentre lato audio troviamo la decodifica Dolby Digital Plus e, come OS, la piattaforma proprietaria Tizen. Il prezzo, in quest’ultimo caso, passa da 2.399 Euro a 1.399 Euro, con pagamento effettuabile in 20 rate Tasso Zero da 69,95 Euro al mese.

Sempre da Mediaworld potrete trovare anche un TV Samsung OLED 2022 con rimborso fino a 1750 Euro.