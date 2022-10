Ultime ore Sottocosto Mediaworld: i migliori TV OLED 4K in offerta

Il volantino Sottocosto di Mediaworld sta per finire. In vista della conclusione fissata alle 23:59 di oggi, 10 ottobre 2022, vediamo quali sono le migliori offerte su TV OLED di ultima generazione, tra modelli a marchio LG e Philips con tagli fino al 47% circa.

Procedendo in ordine di prezzo troviamo proprio quest’ultima offerta citata, riguardante un Philips OLED da 55 pollici con supporto a refresh rate fino 120Hz, tecnologie HLG, HDR10 e Dolby Vision sul fronte video, audio Dolby Atmos e DTS-HD, sistema operativo Android TV 10 con app preinstallate come YouTube, Netflix, Prime Video e Spotify, e decoder DVB-T2 incorporato. In questo caso, si passa da 1.499 euro a 799 euro con pagamento effettuabile in 20 rate tasso zero da 39,95 euro.

Segue quindi l’LG OLED55A26LA 2022 venduto a 999 euro al posto di 1.699 euro, anche qui pagabili in 20 rate e con consegna gratuita. Il televisore presenta un pannello da 55 pollici a 60Hz con tempo di risposta pari a 1ms, HLG, HDR, Dolby Visione Dolby Atmos. Il sistema operativo è la piattaforma proprietaria webOS 22 e, anche qui, il decoder per il digitale terrestre è già in dotazione.

Chiudiamo il trio di TV di ultima generazione con l’LG OLED48C26LB appartenente alla gamma OLED evo del 2022, con display sempre 4K ma da 48 pollici di diagonale, con frequenza di aggiornamento fissata a 120Hz, tempo di risposta di 1ms, supporto video a HLG, HDR10 e Dolby Vision, audio Dolby Atmos e piattaforma webOS 22 per le funzionalità smart. Il prezzo, qui, scende da 1.699 euro a 1.149 euro.

In alternativa, su Amazon c’è un TV LG OLED 2022 a 700 euro in meno.