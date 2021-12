Ultime ore Sottocosto Mediaworld: non perdetevi questi 5 smart TV 4K DVB-T2 in sconto

La conclusione è prossima non solo per il Sottocosto Unieuro, di cui abbiamo trattato 5 smart TV e smartphone imperdibili in sconto, ma anche per il Sottocosto Mediaworld con fine fissata alle 23:59 del 19 dicembre, ovvero di domani. A tale proposito, vediamo anche in questo caso 5 smart TV 4K DVB-T2 in offerta fino a domani.

Si parte dal modello economico LG 55UP76706LB.API che scende da 749 Euro a 499 Euro, dotato di schermo LED Ultra HD 4K da 55 pollici con refresh rate di 60Hz, tecnologie video HLG e HDR10 Pro, sistema operativo WebOS 6 e decoder Dolby Digital con DTS Ultra Surround.

Salendo a 699 Euro al posto di 999 Euro troviamo invece un’esclusiva Mediaworld del 2021. Si tratta del televisore Sony KD55X80J con display LED Ultra HD 4K da 55 pollici, come il modello precedente, eccetto per il refresh rate di 50Hz. Lato video figurano le tecnologie HLG, HDR10 e Dolby Vision, mentre lato audio troviamo il decoder Dolby Atmos. Il sistema operativo, invece, è Google TV ovvero Android 10.

Restando dal medesimo produttore troviamo altrimenti il modello Sony Bravia XR con schermo OLED Ultra HD 4K da 65 pollici con refresh rate di 120Hz, HLG, HDR10, Dolby Vision, decoder audio Dolby Atmos e, anche in questo caso, il sistema operativo Google TV. Il prezzo è però decisamente più alto, trattandosi di un TV top di gamma: si parla, difatti, di 2.795 Euro anziché 3.499 Euro.

Più economico è Samsung QE55Q80A Carbon Silver 2021, modello che scende da 1.499 Euro a 849 Euro, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 mensilità Tasso Zero da 42,45 Euro. Il televisore presenta uno schermo QLED Ultra HD 4K da 55 pollici, refresh rate di 120Hz, HLG, HDR10+, tecnologia audio Dolby Digital Plus e sistema operativo Tizen.

Conclude il quintetto di oggi il TV Samsung QE50QN90A Titan Black 2021, dotato invece di un pannello Neo QLED Ultra HD 4K da 50 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Lato video troviamo le tecnologie HLG e HDR10+, mentre l’audio è gestito dal decoder Dolby Digital Plus. Il prezzo? 1.149 Euro anziché 1.799 Euro.

Hanno invece avuto inizio oggi le “Offerte Sotto l’Albero” proposte da Trony, attive fino al 24 dicembre.