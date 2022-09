Ultime ore Sottocosto Online Euronics: TV LG OLED evo da 65' a 1.100 euro in meno

Il Sottocosto Online attivo da Euronics con grandi offerte su tantissimi prodotti sta per scadere. In vista della sua conclusione, pertanto, vediamo una promozione imperdibile per chi è ancora a caccia di un televisore nuovo di zecca: eccovi un TV LG OLED evo del 2022 a 1.100 euro in meno!

Si tratta per l’esattezza del modello LG OLED65C26LD nella colorazione Calming Beige, caratterizzato da un pannello OLED Ultra HD 4K con diagonale pari a 65 pollici, supporto alla tecnologia Dolby Vision IQ e agli standard HLG e HDR10+ lato video, codifica audio Dolby Atmos e Dolby Digital, tecnologie per il gaming NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync, ALLM e VRR, tempo di risposta di 0,1ms GtG e sistema operativo webOS 22. Immancabile è il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

Normalmente questo televisore di fascia alta costerebbe 2.999 euro ma, fino alle 23:59 di oggi, 26 settembre 2022, potrete aggiudicarvelo a 1.899 euro grazie a uno sconto del 36%. Il pagamento può essere effettuato in 3 rate senza interessi con Klarna, mentre la consegna a domicilio richiede una quota extra pari a 49 euro. La protezione per l’acquisto SERENA è ottenibile previo pagamento di una quota variabile, a partire da 59 euro. Con altri 11 euro i tecnici provvederanno alla configurazione del TV, mentre l’installazione a parte costa 39 euro.

Sempre nello stesso volantino, ricordiamo, c’è anche uno smart TV Samsung Neo QLED 8K a 3.500 euro in meno.