Ultime ore Sottocosto Unieuro, 3 smart TV low-cost da non perdere

Il Sottocosto di Unieuro è vicino alla conclusione, fissata a domani 27 ottobre 2022. In vista della chiusura, vediamo tre smart TV low-cost in offerta presso la catena di distribuzione, tra i quali spicca uno Xiaomi al 40% in meno rispetto al prezzo di listino.

Il modello più economico del trio è però il Telefunken TE32550B45V2D, smart TV caratterizzato da un display LED HD Ready (risoluzione pari a 1366 x 768 pixel) a 60Hz con tempo di risposta di 10 ms e compatibilità con la tecnologia video HDR. Preinstallate nel sistema operativo del televisore si trovano app come Amazon Prime Video, Netflix, Twitch e YouTube. Il prezzo? 149,99 euro al posto di 249,90 euro, con pagamento effettuabile anche in 3 rate da 50 euro senza interessi.

A 299,90 euro anziché 499,90 euro si trova altrimenti il modello Xiaomi Mi TV P4 con display Ultra HD 4K da 50 pollici, dotato di sistema operativo Android TV e con frequenza di aggiornamento sempre pari a 60Hz. Non mancano le tecnologie video HLG, HDR10 e Dolby Vision, mentre lato audio si trova la codifica DTS-HD. Immancabile è il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre, presente in tutti e tre i televisori protagonisti di questa rapida rassegna.

Chiude il trio il modello Hitachi 55HAK5351, dotato di un display LED Ultra HD 4K da 55 pollici con supporto a HDR10 lato video e Dolby Digital Plus come codifica audio. Il sistema operativo resta Android TV, piattaforma che già al lancio ha preinstallate Amazon Prime Video, Netflix e Disney+. Il prezzo, in questo caso, scende da 499,90 euro a 349,90 euro.

In chiusura, rammentiamo che il 30 ottobre finiranno le Offerte Solo Online di Unieuro proposte questa settimana.