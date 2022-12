Ultime ore del Sottocosto Unieuro di Natale: gli sconti da non perdere

Scadrà alle 23:59 di domani, 17 Dicembre 2022, il Sottocosto di Natale targato Unieuro e dal momento che mancano poche ore alla fine del countdown, è bene fare il punto su quali sono le offerte da non perdere e non lasciarsi sfuggire.

Il laptop Lenovo Ideapad 3, nella versione con schermo da 15,6 pollici, processore Intel Core i5 ed SSD da 512 gigabyte è disponibile a 549 Euro, in calo del 35% rispetto agli 849 Euro imposti dal produttore.

In offerta però segnaliamo anche il TV Samsung QE55Q70B da 55 pollici QLED, a 699 Euro, rispetto ai 1299 Euro precedenti che si traduce in un risparmio del 46%. Sempre a livello di TV, segnaliamo anche lo Xiaomi P1E da 32 pollici con pannello LED a 149,99 Euro, il 39% in meno rispetto ai 249,90 Euro di listino.

Interessante anche il Samsung Galaxy S22 5G, che viene proposto a 599 Euro dagli 879 Euro di listino, peri al 31% di sconto.

Per coloro che sono alla ricerca di un paio di auricolari wireless, invece, segnaliamo la seconda generazione delle AirPods con case di ricarica Lightning a 119 Euro, il 25% in meno rispetto ai 159 Euro di listino.

A prezzo scontato segnaliamo anche le Sony Pulse 3D nere a 79,99 Euro, con un calo del 20% dai 99,99 Euro precedenti.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.