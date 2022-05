Ultime ore Super Sconti Trony, Android TV DVB-T2 scende sotto 200 Euro

La settimana di Super Sconti da Trony sta per finire: come da sua prassi, infatti, la catena di distribuzione dopo sei giorni rimuove il volantino per lanciare quello successivo. Per non perdere le migliori promozioni dell’ultima ora, dunque, vi proponiamo in particolare un Android TV DVB-T2 sotto i 200 Euro.

Come ben sapete, già da diverse settimane ci si sta preparando allo switch-off definitivo con cambi di frequenze per numerosi canali regionali e nazionali. Queste modifiche non sono improvvise, ovviamente, e richiedono l’adattamento tempestivo al nuovo standard del digitale terrestre acquistando un decoder di ultima generazione o un televisore dotato di esso.

Tra questi ultimi, Trony propone il Toshiba 32WA2063DAI all’accessibile cifra di 195 Euro, quando normalmente costerebbe 249 Euro. Questo TV è dotato di uno schermo LED HD Ready (risoluzione pari a 1366 x 768 pixel) da 32 pollici di diagonale, con supporto alla tecnologia HDR lato video, decoder DVB-T2 e sistema operativo Android TV. Pertanto, non mancano al primo avvio applicazioni come YouTube, Netflix e Amazon Prime Video per qualsiasi contenuto in streaming di vostro gradimento.

Questa promozione, come tutte le altre ora disponibili da Trony tra i Super Sconti, resterà valida fino alle 23:59 di oggi, venerdì 13 maggio 2022. Alla luce di questo dettaglio, consigliamo caldamente di completare l’ordine online o recarvi in negozio se siete interessati a tale televisore.

