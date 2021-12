Ultime ore dell'Unieuro Manà Manà Black Friday: in scadenza le offerte sui TV LG e Samsung

Terminerà ufficialmente alle 23:59 di oggi, giovedì 2 Dicembre 2021, il Manà Manà Black Friday di Unieuro, che ci ha accompagnato lo scorso mese fino al Venerdì Nero dello Shopping con una serie di promozioni molto interessanti sui prodotti d'elettronica. Facciamo il punto sulle offerte più convenienti sui TV.

L'LG OLED 55A1 da 55 pollici è disponibile ad 899 Euro, con un risparmio del 43% rispetto ai 1599 Euro di listino. In questo caso la consegna a domicilio ed il ritiro in negozio è gratuito, e coloro che effettuano il ritiro contestuale nel punto vendita più vicino potranno anche presentare la domanda per godere del bonus TV rottamazione da 100 Euro, a patto di portare un vecchio TV.

Tra i TV Samsung, invece, segnaliamo il QE55Q70A da 55 pollici a 749,90 Euro, con un risparmio del 42% rispetto ai 1299 Euro di listino, mentre il QE43Q60A da 43 pollici passa a 599,90 Euro: in questo caso la riduzione è del 25% se si tiene conto che di listino costa 799,90 Euro.

Anche a questi ultimi due modelli di TV si applicano le stesse condizioni di vendita (ritiro e consegna gratuita) e possono godere del bonus tv rottamazione a patto di portare nello store un vecchio TV.