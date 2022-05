Ultime ore volantino Euronics: 4 televisori LG e Samsung a meno di metà prezzo

In vista dell’imminente conclusione dell’iniziativa “50 prodotti al 50%” di Euronics abbiamo pensato di riproporvi alcuni dispositivi d’elettronica a prezzi imperdibili. Per l’esattezza, di seguito troverete 4 televisori LG e Samsung a meno di metà prezzo, tra i quali si fa notare un Neo QLED 8K al 61% in meno con un secondo TV in regalo.

Procediamo con ordine: apriamo le danze con il televisore LG 55UP75006LF, modello del 2021 caratterizzato dalla dotazione di un display LED Ultra HD 4K da 55 pollici di diagonale con sistema operativo webOS 6.0, supporto al digitale terrestre di ultima generazione grazie al decoder DVB-T2 e compatibilità lato video con HDR, HDR10 Pro e HLG. Lato audio, invece, troviamo il decoder Dolby Digital. Il prezzo? 399 Euro al posto dei 799 Euro di listino.

Segue quindi il modello LG 50NANO796PC appartenente alla serie NanoCell, venduto sempre a 399 Euro ma a partire da 899 Euro. Si tratta di uno smart TV con schermo Ultra HD 4K da 50 pollici compatibile con HDR, HDR10 Pro, HLG e standard audio Dolby Digital. Il sistema operativo resta sempre la piattaforma proprietaria WebOS 6.0, mentre lato gaming troviamo solo la modalità a bassa latenza automatica o ALLM.

Cambiamo marchio con il TV Samsung QE55Q70A dotato di schermo QLED Ultra HD 4K da 55 pollici con refresh rate pari a 120Hz, supporto a HLG, Quantum HDR e HDR10+, decoder audio Dolby Digital Plus e con sistema operativo Tizen. Non può mancare, ovviamente, il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre. In questo caso, il prezzo scende del 54% da 1.399 Euro a 649 Euro.

Dulcis in fundo, a 1.556,56 Euro al posto di 3.999 Euro (quindi al 61% in meno) potrete acquistare il televisore Samsung QE65QN800A con schermo Neo QLED Ultra HD 8K da 65”, refresh rate pari a 100Hz, supporto a HLG, HDR10+, codifica audio Dolby Prologic e sempre basato su piattaforma Tizen. Il vantaggio di questa promozione specifica è che potrete richiedere direttamente a Samsung un TV The Frame 43” in regalo tramite il sito dedicato.

Sempre presso la stessa catena di distribuzione potrete poi trovare anche diversi monitor da gaming Samsung Odyssey in sconto.