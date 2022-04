Ultime ore volantino Euronics: 5 smart TV LG e Samsung a prezzi stracciati

Il volantino “Sconti a Sorpresa” disponibile da Euronics è ormai prossimo alla sua scadenza, fissata alle 23:59 di domani, 27 aprile 2022. Per non perdere le migliori offerte del momento di seguito vi proponiamo 5 smart TV LG e Samsung quasi a metà prezzo, con sconti che vanno dal 27% al 50%.

Procedendo in ordine di prezzo troviamo innanzitutto lo smart TV Samsung 32LS03TC della gamma The Frame, pensato per essere sia un televisore, sia un quadro elegante. Questo TV si presenta con uno schermo QLED Full HD da 32 pollici di diagonale e con supporto al DVB-T2 per il digitale terrestre, oltre al sistema operativo proprietario Tizen. Il prezzo? 299 Euro al posto di 549 Euro.

Se preferite televisori tradizionali, allora il modello Samsung UE55AU8070 venduto a 459 Euro anziché 849 Euro farà al caso vostro. Questa versione si presenta con un display LED Crystal UHD 4K da 55 pollici con refresh rate nativo di 50 Hz, supporto video alle tecnologie HLG e HDR10+, audio Dolby Digital Plus e, anche qui, sia il decoder DVB-T2 di ultima generazione che il sistema operativo Tizen.

Ultima alternativa scontata del 50% è il TV Samsung QE55Q60A con schermo QLED Ultra HD 4K sempre da 55 pollici, con frequenza di aggiornamento nativa di 60Hz e supporto a HLG, HDR10+, Dolby Digital Plus e DVB-T2. Il prezzo fissato da Euronics è pari a 549 Euro, mentre normalmente costerebbe 1.099 Euro.

Passando quindi ai televisori LG troviamo il modello LG OLED55C16LA a 1.199 Euro, contro i 1.899 Euro di listino. Il pannello in dotazione è un OLED Ultra HD 4K dalla diagonale pari a 55 pollici con supporto lato video a HLG, HDR10+ e Dolby Vision IQ, mentre il comparto audio supporta anche lo standard Dolby Atmos. Immancabile è il decoder per il digitale terrestre di ultima generazione, mentre la piattaforma su cui opera è WebOS 6.0. Acquistando questo televisore, però, riceverete in regalo gli auricolari LG Tone FREE FP5 salvo esaurimento scorte.

Dulcis in fundo, il televisore LG 65QNED966PA scende da 2.999 Euro a 1.499 Euro ed è dotato di un pannello MiniLED Ultra HD 8K da 65 pollici con supporto alle solite tecnologie video HLG, HDR e Dolby Vision, oltre all’audio firmato Dolby.

Ricordiamo, in conclusione, che da Euronics è attivo anche lo Sconto IVA fino a questa sera.