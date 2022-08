Ultime ore volantino Euronics, non perdetevi questo smart TV LG OLED evo 2022 in offerta

Il volantino “Una Galassia di Offerte” disponibile da Euronics sta per concludersi. Come da nostra tradizione per tutte le iniziative promozionali delle principali catene di distribuzione italiane, pertanto, osserviamo qualche offerta da non perdere. Lo sconto protagonista di oggi riguarda uno smart TV LG OLED evo del 2022 in offerta.

Il modello interessato è, per essere precisi, il TV LG OLED55C26LD nella tonalità Calming Beige, caratterizzato da un pannello Ultra HD 4K dalla frequenza di aggiornamento nativa pari a 100Hz e dal tempo di risposta di 1 ms, con supporto agli standard video HLG, HDR10, Dolby Vision IQ e, lato gaming, sia NVIDIA G-Sync che AMD FreeSync Premium. Non manca lato audio la codifica Dolby Atmos, mentre come sistema operativo troviamo WebOS 22. Infine, troviamo il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

In queste ultime ore del volantino promosso dalla catena stellata il TV è disponibile quindi a 1.799 Euro, quando normalmente costerebbe 2.099 Euro. La consegna a domicilio costa però almeno 49 Euro, quindi il prezzo con l’acquisto online va a salire ulteriormente. Altrimenti, potrete procedere con la prenotazione online e il ritiro in negozio.

Tra le altre promozioni del momento abbiamo segnalato il rinnovo delle Offerte Solo Online da Unieuro fino al 21 agosto.