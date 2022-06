Ultime ore volantino 'FPS al massimo', in offerta 2 PC desktop con RTX 3060 da Mediaworld

Il volantino “FPS al Massimo” di Mediaworld sta per giungere alla sua conclusione, fissata alle 23:59 del 10 giugno 2022. Per evitare di farvi perdere le grandi promozioni del momento su PC da gaming, dunque, vediamo due PC desktop con RTX 3060 in offerta, uno a marchio MSI e uno HP.

Il più economico è il modello MSI INFINITE S3 11TC-075, pre-assemblato venduto dalla catena rossa a 1.399 Euro anziché 1.999 Euro, con pagamento effettuabile in 20 rate Tasso Zero da 69,95 Euro al mese. Si tratta di un PC con scheda grafica MSI RTX 3060 VENTUS 2X da 12 GB, CPU Intel Core i5-11400F da 2,6 GHz base e 4,4 GHz massimo, singola unità SSD da 1 TB, 16 GB di RAM e alimentatore da 500W. Il sistema operativo al primo avvio, invece, è Windows 10.

Segue a 1.599 Euro al posto di 1.899 Euro il PC HP OMEN 40L GT21-0011NL dotato di processore Intel Core i7-12700 da 2,1 GHz base e 4,9 GHz turbo, RAM DDR4 per un totale di 16 GB e singola unità SSD da 512 GB. La scheda video in dotazione è la NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti con 8 GB di memoria, troviamo una PSU Gold 80 Plus da 600W e, infine, il sistema operativo è Windows 11 Home.

Queste promozioni resteranno valide, come specificato, fino alla sera del 10 giugno sia in negozio, sia online; la consegna a domicilio, però, non è gratuita.

