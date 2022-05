Ultime ore volantino maggio Unieuro: 3 smart TV Samsung da non lasciarsi sfuggire

Gli Sconti di Maggio disponibili da Unieuro stanno per finire: alle 23:59 di oggi, 26 maggio 2022, la catena di negozi italiana saluterà l’ultimo volantino del mese corrente e, con esso, le migliori offerte del momento. Tra le tante, di seguito riprenderemo 3 smart TV Samsung a prezzi ottimi.

Procedendo in ordine, troviamo innanzitutto il Samsung UE50AU7170 della gamma Crystal UHD a 379 Euro al posto di 599,90 Euro, dotato di un pannello LED Ultra HD 4K da 50 pollici con supporto a HLG, HDR10+, decoder audio Dolby Digital Plus e decoder DVB-T2 per il digitale terrestre – come i due modelli che tratteremo di seguito. Il sistema operativo, dunque, è la piattaforma proprietaria Tizen. Il prezzo? 379 Euro al posto di 599,90 Euro.

Segue il televisore Samsung QE55Q60A con display QLED Ultra HD 4K da 55”, HLG e HDR10+ lato video, supporto alla codifica audio Dolby Digital Plus e sempre piattaforma Tizen per le offerte smart. In questo caso, il prezzo ammonta a 579,90 Euro al posto dei 1.049 Euro di listino, con pagamento effettuabile in 3 rate senza interessi grazie a PayPal e consegna a domicilio gratuita.

Dulcis in fundo, troviamo il TV Samsung 43LS03A della gamma The Frame al 46% in meno, ergo scende da 1.078,99 Euro a 579,90 Euro. Si tratta di un televisore con una cornice particolare pensata per renderlo un quadro quando non si guardano le trasmissioni tradizionali. Lo schermo è un QLED Ultra HD 4K da 43 pollici e supporta le tecnologie HLG e HDR10+, mentre lato audio troviamo sempre la decodifica Dolby Digital Plus. All’inserimento nel carrello sarà poi possibile scegliere la cornice del pannello tra tre colori.

Ricordiamo, in conclusione, che sempre da Unieuro continuano le Offerte Solo Online fino al 29 maggio prossimo.