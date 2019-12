Ultime ore del volantino Sottocosto di Unieuro: le offerte da non lasciarsi sfuggire

Ultime ore per il volantino di Unieuro, che scadrà alle 23:59 di domani, venerdì 13 Dicembre, e porterà via con se il Sottocosto di Natale. Sono quindi le ultime ore per poter godere degli sconti su oltre 120 prodotti, vediamo quali sono i must da non lasciarsi sfuggire.

Google Home può essere acquistato a 59 Euro, il 40% in meno rispetto ai 99,90 Euro di listino. In sconto troviamo anche le Galaxy Buds di Samsung, gli auricolari true wireless del colosso coreano che sono disponibili in sconto a 119,90 Euro, il 19% in meno dai 149 Euro di listino.

Tra gli sconti troviamo anche il TV UHD Samsung Series 7 UE50RU7410U da 50 pollici a 399 Euro, per un risparmio del 42% dai 699,90 Euro di listino, mentre l'UE49RU800U da 49 pollici passa a 479 Euro, il 46% in meno dagli 899 Euro di listino.

Nel Sottocosto rientra anche la scopa elettrica senza fili Rowenta Extenso X-Pert 160, a 129 Euro, il 35% in meno dai 199,99 Euro proposti in precedenza.

Dal fronte degli smartphone invece citiamo l'offerta su iPhone Xr da 64 gigabyte nero, a 619 Euro dai 739 Euro precedenti.

La GoPro Hero 7 white invece passa al prezzo di 159,99 Euro, il 15% in meno rispetto ai 189,99 Euro precedenti.