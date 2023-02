Ultime ore del volantino Tech In Love Euronics: gli sconti da non perdere

Scadrà alle 23:59 di oggi, 22 Febbraio 2023, il volantino "Tech In Love" di Euronics, che propone sconti fino al 505 su tanti prodotti d'elettronica ed informatica. Come sempre in casi come questi, facciamo il punto su quali sono le promozioni più interessanti.

Il TV Neo QLED Samsung da 55 pollici è disponibile a 918 Euro, il 23% in meno rispetto ai 1199 Euro. In offerta però troviamo anche il Samsung Galaxy S22 a 689 Euro, su cui viene garantito un risparmio del 21% se si tiene conto che di listino costa 979 Euro.

In sconto troviamo il Samsung QLED 4K da 65 pollici, a 1011 Euro, in calo del 15% dai 1199 Euro di listino.

Tra le promozioni segnaliamo anche la GoPro Hero9, a 349,99 Euro, su cui è proposto un risparmio del 12% dai 399 Euro di listino.

L'aspirapolvere Dyson V10 Extra invece è disponibile a 349,99 Euro: in questo caso il risparmio è del 22% dai 449,99 Euro di listino.

Il Lenovo IdeaPad 3 viene scontato a 799 Euro, il 23% in meno rispetto ai 1049 Euro di listino, mentre iPhone 13 passa ad 815 Euro nella versione con 128GB di memoria interna, in calo del 13% dai 939 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.