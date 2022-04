Ultime ore volantino Trony, 2 smart TV OLED LG e Philips in offerta

Il volantino “Happy Price” ora attivo da Trony sta per giungere alla sua conclusione, fissata alle 23:59 di oggi, 29 aprile 2022. Considerata quindi l’imminente chiusura, vediamo assieme 2 smart TV OLED LG e Philips in offerta a prezzi intriganti, con tagli di 400 Euro sul cartellino indicato da listino.

Partiamo questa volta dal più costoso smart TV LG OLED65C15LA venduto da Trony a 1.599 Euro al posto di 1.999 Euro, dotato di schermo OLED Ultra HD 4K da 65 pollici di diagonale con supporto alle tecnologie HLG, HDR10 e Dolby Vision, AMD FreeSync e NVIDIA G-SYNC per il gaming e refresh rate di 120Hz. Lato audio, invece, troviamo il supporto agli standard DTS, Dolby Atmos e Dolby Digital. Immancabile è il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre e, infine, il sistema operativo è WebOS 6.0.

In alternativa, potrete aggiudicarvi lo smart TV Philips 55OLED706/12 a 999 Euro anziché 1.399 Euro. Questo televisore specifico presenta un display OLED Ultra HD 4K da 55 pollici e frequenza di aggiornamento pari a 120Hz, con supporto aggiuntivo a HLG, HDR10+ e Dolby Vision esattamente come lo smart TV LG sopra citato. Lato audio troviamo l’integrazione dei formati DTS, Dolby Atmos e Dolby Digital, mentre il sistema operativo è Android TV. Anche in questo caso, non può risultare assente il supporto al DVB-T2 di ultima generazione.

